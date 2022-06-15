Захарян готов к роли лидера в «Динамо»

Молодой российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал журналистам о том, что готов взять на себя роль лидера в московской команде.

Захарян сказал в интервью Sport24, что он вместе с Тюкавиным провёл полноценный сезон. Полузащитник отметил, что пропустил только одну игру, а Тюкавин так вообще провёл все матчи чемпионата.

«Я не считаю себя неприкосновенным, но я также готов к роли полноценного лидера «Динамо», - добавил Захарян.

Напомним, что 19-летний Арсен Захарян в прошлом сезоне провёл в российском чемпионате 29 матчей, в которых забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.