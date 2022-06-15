Гендиректор ЦСКА: Наши двери всегда открыты для Березуцких

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу ухода братьев Березуцких из столичного клуба.

Бабаев сказал клубной пресс-службе, что руководители ЦСКА благодарны Алексею Березуцкому, который не побоялся в трудный момент взять на себя ответственность. Гендиректор «армейцев» также поблагодарил Василия Березуцкого, который пришёл в команду в середине сезона и усилил тренерский штаб.

«Наши двери всегда открыты для Березуцких», - добавил Бабаев.

Напомним, что братья Березуцкие официально покинули московскую команду. В прошедшем сезоне «армейцы» заняли пятое место в РПЛ.