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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор ЦСКА: Наши двери всегда открыты для Березуцких

15 Июня 2022 • 10:21 Комментировать

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу ухода братьев Березуцких из столичного клуба.

Бабаев сказал клубной пресс-службе, что руководители ЦСКА благодарны Алексею Березуцкому, который не побоялся в трудный момент взять на себя ответственность. Гендиректор «армейцев» также поблагодарил Василия Березуцкого, который пришёл в команду в середине сезона и усилил тренерский штаб.

«Наши двери всегда открыты для Березуцких», - добавил Бабаев.

Напомним, что братья Березуцкие официально покинули московскую команду. В прошедшем сезоне «армейцы» заняли пятое место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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