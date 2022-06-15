ЦСКА высмеял «Спартак» после «важного заявления»

Московский ЦСКА посмеялся над столичным «Спартаком» на фоне вчерашнего заявления «народной команды» о смене игрового номера голландского вингера Куинси Промеса. «Красно-белые» анонсировали эту новость как «важное заявление».

«Готовы бойкотировать все свои дела ради действительно важных заявлений?», - гласит сообщение «армейцев» в клубном телеграм-канале.

Напомним, что ЦСКА сегодня, 15 июня, объявил об отставке Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Вместе с ним коллектив покинул его брат Василий, выполнявший роль ассистента.