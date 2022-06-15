Березуцкий высказался после своего ухода из ЦСКА

Уже бывший наставник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал свой уход с поста главного тренера московской команды.

Березуцкий сказал, что он вместе с руководством «армейского» клуба принял совместное решение о том, что готовить команду к новому сезону должен новый тренер. Специалист отметил, что какого-то одного повода для принятия подобного решения не было.

«Хотел бы пожелать удачи новому тренерскому штабу ЦСКА», - добавил Березуцкий.

Напомним, что Алексей Березуцкий вместе со своим штабом официально покинул «армейскую» команду. В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятую строчку в РПЛ.