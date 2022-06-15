Братья Березуцкие покинули ЦСКА

Наставник столичного ЦСКА Алексей Березуцкий вместе со своим тренерским штабом официально покинул московскую команду.

Как сообщает пресс-служба «армейцев», Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Вместе со специалистом из столичной команды также ушли Василий Березуцкий и Григорий Бабаян. Напомним, что в прошлом сезоне «армейцы» под руководством Березуцкого заняли в турнирной таблице российского чемпионата пятую строчку.

Стоит отметить, что новым главным тренером ЦСКА может стать наставник «Сочи» Владимир Федотов, который вместе с «барсами» в прошлом сезоне выиграл серебряные медали РПЛ.