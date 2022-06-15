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Комбаров высказался по поводу перспектив Йокановича в «Динамо»

15 Июня 2022 • 09:50 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался по поводу возможного назначения сербского специалиста Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного «Динамо».

Комбаров сказал Betonmobile.ru, что ему пока трудно предположить, насколько удачно сербский специалист будет работать в «Динамо», так как в России очень специфический чемпионат, который сильно отличается от европейских лиг.

«Только время покажет, как у Йокановича всё пойдёт в «Динамо», - добавил экс-футболист.

Напомним, что Славиша Йоканович должен в ближайшее время стать новым тренером «Динамо». До этого с московским клубом работал немец Сандро Шварц.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Комбаров Славиша Йоканович
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