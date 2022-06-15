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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян: Хочу уехать играть в Европу, как и раньше

15 Июня 2022 • 09:44 Комментировать

Молодой российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал журналистам о том, что хотел бы в ближайшее время попробовать свои силы в европейском чемпионате.

Захарян сказал Sport24, что он продолжает работать в прежнем темпе, а дальше будет смотреть, как всё сложится. Молодой игрок отметил, что всё ещё хочет поиграть в Европе, как и раньше.

«Если помечтать, то через год буду играть в одном из ведущих клубов Ла Лиги», - добавил Захарян.

Напомним, что в прошедшем сезоне Арсен Захарян провёл в российском чемпионате 29 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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