«Локомотив» назвал состав на летние сборы

Пресс-служба столичного «Локомотива» объявила список игроков, которые отправятся на летние тренировочные сборы. Подготовительные занятия начнутся в Баковке 16 июня.
Голкиперы: Гильерме, Даниил Худяков, Андрей Савин, Никита Матюнин.
Защитники: Тин Едвай, Марк Мампасси, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Александр Сильянов.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Сергей Бабкин, Артем Карпукас, Даниил Куликов, Константин Марадишвили, Алексис Бека Бека, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Максим Петров, Алексей Ларин, Даниил Попов, Андрей Никитин.
Форварды: Ян Кухта, Вильсон Изидор, Марко Раконьяц, Джирано Керк, Франсуа Камано, Вадим Раков.
Прошлый сезон РПЛ «железнодорожники» завершили на шестом месте.