Бразильские полузащитник питерского «Зенита» Малком и Клаудиньо уже вернулись в Россию из отпуска.

Агент бразильцев Луис Фернандо Гарсия сказал «РБ-Спорту», что оба бразильских футболиста уже прилетели в Россию, так что в ближайшее время и Малком, и Клаудиньо приступят к тренировкам вместе с остальными игроками питерской команды. Напомним, что 13 июня «Зенит» вышел из отпуска.

В прошедшем сезоне бразильские футболисты помогли питерской команды выиграть очередной чемпионский титул. Клаудиньо в 23 матчах РПЛ забил восемь голов, а Малком забил столько же мячей в 24 встречах.