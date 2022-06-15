Захарян извинился перед болельщиками за провальную концовку сезона

Молодой полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в разговоре с журналистами извинился перед болельщиками московской команды за провальную концовку сезона.

Захарян сказал в интервью Sport24, что сезон закончился для динамовцев очень грустно, хотя команда круто шла весь год. Полузащитник отметил, что в итоге «Динамо» выиграло лишь бронзу, да ещё и в последнем матче сезона позорно уступило «Сочи».

«Хотел бы попросить прощения у болельщиков за слабые результаты на финише сезона», - добавил Захарян.

Напомним, что Арсен Захарян провёл в РПЛ 29 поединков, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач. «Динамо» заняло третью строчку в чемпионате и проиграло в финале Кубка России.