«Урал» хочет подписать африканского игрока из ФНЛ

Руководители екатеринбургского «Урала» сделали официальный запрос в московский «Велес» по поводу трансфера малийского полузащитника Мамаду Майга.

По информации «Матч ТВ», «шмели» предложили московской команде восемь миллионов рублей за 27-летнего малийского футболиста, но «Велес» не собирается отпускать одного из своих лидеров за эту скромную сумму. Сам Майга хотел бы попробовать свои силы в элитном дивизионе. В услугах африканца также заинтересован «Нижний Новгород».

В прошедшем сезоне Мамаду Майга провёл в подэлитном дивизионе 25 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.