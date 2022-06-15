Захарян рассказал о том, какой клуб Бундеслиги им интересовался

Молодой российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал журналистам о том, какой немецкий клуб интересовался им.

Захарян сказал Sport24, что конкретный интерес к нему проявляли руководители леверкузенского «Байера», но что-то при переговорах не срослось. Полузащитник отметил, что он не сожалеет об этом, ведь его всё устраивает в «Динамо», где ему не на что жаловаться.

Напомним, что в прошедшем сезоне 19-летний Арсен Захарян провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 29 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью ассистами.