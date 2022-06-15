«Зенит» и «Динамо» интересуются молодым защитником «Црвены Звезды»

Молодой сербский защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может продолжить свою карьеру в российском чемпионате.

Агент игрока Зоран Павлович сказал «РБ-Спорту», что к молодому игроку интерес проявляют представители московского «Динамо» и питерского «Зенита», но никаких официальных предложений по поводу трансфера 21-летнего защитника пока не было. Агент отметил, что пока игроку нужно отдохнуть после матчей сборных.

Напомним, что в прошедшем сезоне Страхиня Эракович провёл в сербской лиге в составе «Црвены Звезды» 24 встречи, в которых защитник получил три жёлтые карточки.