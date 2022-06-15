Губерниев отреагировал на уход Ваноли из «Спартака»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отставку итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера московского «Спартака».

«Было бы странно, если бы он остался. Ушел и ушел, ничего страшного не произошло. Вопрос только, кто пришел», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Напомним, что об уходе Паоло Ваноли было объявлено на прошлой неделе. Он тренировал «народную команду» с декабря 2021 года.

Вместо итальянца работать с «красно-белыми» будет испанец Гильермо Абаскаль.