Орещук прокомментировал вероятное назначение Йокановича в «Динамо»

Бывший функционер «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном назначении Славиша Йокановича на пост главного тренера «бело-голубых».

«Плохого в этом назначении точно ничего не вижу. Как я понимаю, выбор тренера остается за Бувачем, который уже угадал один раз со Шварцем», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

По словам функционера, он не знает сербского специалиста, но главное, что между спортивным директором и главным тренером клуба должна быть химия.

Ранее сообщалось, что Йоканович согласовал условия контракта с «Динамо». Официально об этом должны сообщить до конца текущей недели.