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Орещук прокомментировал вероятное назначение Йокановича в «Динамо»

14 Июня 2022 • 21:46 Комментировать

Бывший функционер «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном назначении Славиша Йокановича на пост главного тренера «бело-голубых».

«Плохого в этом назначении точно ничего не вижу. Как я понимаю, выбор тренера остается за Бувачем, который уже угадал один раз со Шварцем», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

По словам функционера, он не знает сербского специалиста, но главное, что между спортивным директором и главным тренером клуба должна быть химия.

Ранее сообщалось, что Йоканович согласовал условия контракта с «Динамо». Официально об этом должны сообщить до конца текущей недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук РПЛ Славиша Йоканович
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