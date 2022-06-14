В «Базеле» рассказали о будущем Чалова

«Базель» ответил на вопрос о будущем нападающего Фёдора Чалова, права на которого принадлежат ЦСКА.

«Пока никакого решения о Чалове не принято. Фёдор до конца июня имеет контракт с «Базелем». В данный момент он тренируется вместе с нашей командой», — приводит слова пресс-службы «Базеля» «РИА Новости».

По словам представителя клуба, решение о будущем российского форварда будет принято в ближайшие несколько дней или недель.

Ранее в ЦСКА сообщили, что Фёдор Чалов после 30 июня вернется в «армейский» клуб, несмотря на желание 24-летнего нападающего продолжить карьеру в швейцарском «Базеле».