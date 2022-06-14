ЦСКА готовится к важному заявлению

ЦСКА может сделать важное объявление 15 июня в 10:00 по мск.

«Армейцы» в своем телеграм-канале выпустили видеоролик, в котором на смартфоне ставится будильник на завтра, 15 июня, в 10 часов утра по московскому времени. В заголовке будильника надпись «День Х».

Согласно сведениям «Спорт-Экспресс», наставник «Сочи» Владимир Федотов находится в Москве и в ближайшее время подпишет трудовое соглашение с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Федотов возьмет с собой из «Сочи» помощников Олега Фомина, Радика Ямлиханова и Мурата Искакова. Помимо этого, в штаб может войти нынешний главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий.