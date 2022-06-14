Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Торпедо» к его сыну

Дмитрий Черышев, отец полузащитника Дениса Черышева, ответил на вопрос об интересе «Торпедо» к его сыну.

«Торпедо» интересуется сыном? У меня нет новостей по этому поводу», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Ранее сообщалось о том, что московское «Торпедо» хочет подписать бывшего игрока «Валенсии» Дениса Черышева. Представители футболиста давно заявляют, что не против перехода игрока в РПЛ.

В «Торпедо» оперативно отреагировали на новость о 32-летнем полузащитнике. В клубе не стали опровергать информацию, но и не подтвердили ее.

Денис Черышев всю карьеру провел в испанской Ла лиге, выиграв в разных командах Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Испании.