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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Торпедо» к его сыну

14 Июня 2022 • 20:53 Комментировать

Дмитрий Черышев, отец полузащитника Дениса Черышева, ответил на вопрос об интересе «Торпедо» к его сыну.

«Торпедо» интересуется сыном? У меня нет новостей по этому поводу», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Ранее сообщалось о том, что московское «Торпедо» хочет подписать бывшего игрока «Валенсии» Дениса Черышева. Представители футболиста давно заявляют, что не против перехода игрока в РПЛ.

В «Торпедо» оперативно отреагировали на новость о 32-летнем полузащитнике. В клубе не стали опровергать информацию, но и не подтвердили ее.

Денис Черышев всю карьеру провел в испанской Ла лиге, выиграв в разных командах Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ла Лига Денис Черышев Дмитрий Черышев РПЛ
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