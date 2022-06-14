В «Торпедо» высказались об интересе к Черышеву

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал интерес клуба к полузащитнику Денису Черышеву.

«На такие новости у нас всегда один и тот же ответ. Без конкретики не хотелось бы давать какие-то комментарии», — приводит слова Ляпина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось о том, что московский клуб заинтересован в подписании воспитанника мадридского «Реала». Сам Черышев заинтересован продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, если не найдет подходящий для себя вариант в Европе.

Ранее 31-летний вингер выступал за испанские «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».