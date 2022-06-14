«Уфа» назначит Томарова исполняющим обязанности главного тренера команды

Российский специалист Сергей Томаров станет исполняющим обязанности наставника «Уфы».

«РБ Спорт» сообщил, что Томаров займет эту должность в ближайшее время. На данный момент тренер занимает аналогичную должность в футбольной школе «Уфы». По информации источника, 40-летний специалист будет представлен футболистам завтра, 15 июня, именно в этот день начинается первый день сборов.

Томаров с большой долей вероятности не будет назначен главным тренером клуба, руководство продолжает искать подходящую кандидатуру на эту должность.

Ранее наставник «Уфы» Алексей Стукалов покинул команду после вылета в ФНЛ.