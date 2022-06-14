Слуцкий — о Попове: Нам нужны игроки с опытом в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал подписание игрока «Балтики» Артёма Попова.

«Нам нужны игроки, которые хорошо знают лигу и адаптированы в этой лиге. Артем Попов — один из них», — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

По словам тренера, Попов является универсальным футболистом, который готов сыграть на 4-5 позициях. У игрока большой опыт игры в Футбольной национальной лиге за «Ротор» и «Нижний Новгород».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 41 встрече, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи во всех турнирах.

«Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и покинул высший дивизион.