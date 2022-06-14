Масалитин советует Чалову остаться в «Базеле»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прекрасно чувствует себя в составе «Базеля», куда его отдали в аренду минувшей зимой. Бывший форвард «армейцев» Валерий Масалитин, которому принадлежит рекорд результативности в одном матче в составе клуба (в 1990 году он забил пять голов в ворота «Ротора»), считает, что Чалову лучше остаться в «Базеле», особенно в том случае, если братья Березуцкие останутся в ЦСКА. При таком раскладе Чалов не сможет попадать в основу, считает Масалитин.

- Если Березуцкие останутся в ЦСКА, значит, Чалову стоит продолжить карьеру в «Базеле». Если придет новый тренер, придется возвращаться. Для развития Чалову лучше остаться в Швейцарии, - цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс».