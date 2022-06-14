Хохлов высказался о возможном назначении Йокановича в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на возможное назначение Славиша Йокановича на пост наставника «бело-голубых».

«Расстроен ли я тем, что пригласили иностранца, а не российского тренера? К этому уже привыкли. Получится ли у него? Честно, не знаю. В первый раз о таком тренере слышу. Для него Россия – новая страна. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Хохлова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что все вопросы по поводу назначения данного тренера нужно задавать руководству команды. Его имя неизвестно, поэтому пока нечего сказать о том, как назначение скажется на «Динамо».