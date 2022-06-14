«Динамо» объявит о назначении нового тренера до конца недели

Сербский специалист Славиш Йоканович станет новым главным тренером московского «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресс», 53-летний наставник практически согласовал условия трудового соглашения с «бело-голубыми». Источник сообщает, что осталось уладить лишь некоторые пункты по контракту. Официальное объявление о назначении Йокановича на пост наставника «Динамо» должно произойти до конца текущей недели.

Ранее «Динамо» покинул немецкий наставник Сандро Шварц, он завоевал с клубом бронзовые медали и вышел в финал Кубка России, где уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:2.