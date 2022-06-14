Семак прокомментировал решение IFAB о пяти заменах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на решение IFAB утвердить пять замен на постоянной основе.

«Само решение я считаю правильным ввиду того, что в заявке на игру на протяжении последних лет 22 игрока, а количество замен оставалось прежним», — цитирует слова Семака ТААС.

По мнению наставника, если имеется большое количество футболистов, то их обязательно нужно использовать на поле во время матча. Замены дадут преимущество тем клубам, у которых имеется 18-20 человек в обойме.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил пять замен на постоянной основе.