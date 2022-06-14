«Химки» прокомментировали интерес «Динамо» к Лантратову

Представитель «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию об интересе «Динамо» к голкиперу Илье Лантратову.

«Лантратов — игрок топ-уровня. Он интересует многих, но никаких официальных предложений ни от одного клуба по Илье не поступало», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

По словам функционера, из «Динамо» никто в «Химки» по поводу Лантратова не обращался. Голкипер должен играть на самом высоком уровне, предложения по нему обязательно будут в будущем.

Ранее сообщалось, что «Динамо» имело предметный интерес к Илье Лантратову, но так и не решилось вступить в переговоры, а «Зенит» отказался от идеи покупать вратаря «Химок».