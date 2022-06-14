Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Нижний Новгород» арендует игрока «Рубина»

14 Июня 2022 • 17:59 Комментировать

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов перейдёт в «Нижний Новгород».

«Спорт-Экспресс» сообщил, что Коновалов предстоящий сезон проведет в «Нижнем Новгороде» на правах аренды. Минувший сезон игрок защищал цвета «Ахмата».

25-летний полузащитник в прошедшем сезоне принял участие в 25 встречах Российской премьер-лиги, в которых смог три раза отправить мяч в сетку ворот соперника и сделать одну результативную передачу.

Казанский «Рубин» занял 15-е место и покинул высший дивизион России, отправившись в Футбольную национальную лигу, а «Нижний Новгород» занял 11-е место по итогам сезона и сохранил прописку в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Пари НН РПЛ Игорь Коновалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
18:12 · Россия. Премьер-лига
«Химки» прокомментировали интерес «Динамо» к Лантратову
18:11 · Россия. Премьер-лига
Бийол пропустит первый предсезонный сбор ЦСКА
17:59 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» арендует игрока «Рубина»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Боккетти возглавил молодёжную команду «Вероны»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил на слова Каттани о том, что Абаскалю нужно приготовиться страдать 1
17:23 · Россия. Премьер-лига
У Самошникова появились предложения от московских клубов
17:23 · Россия. Премьер-лига
Рианчо прокомментировал назначение Абаскаля в «Спартак»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Игонин оценил перспективы Бакаева в «Зените»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Гришин: «Армейцы» рассчитывают на Чалова
16:53 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Спартака» Зепатта намерен получить российское гражданство
16:47 · Россия. Премьер-лига
Широков прокомментировал будущее Чалова
16:36 · Россия. Премьер-лига
Лантратов мог перейти в «Динамо»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Чалову нужно остаться в «Базеле»
15:56 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
Евсеев заявил, когда станет известно о его будущем
15:46 · Россия. Премьер-лига
Аналитик «Сочи» назвал лучших футболистов клуба
Все новости
Рекомендуем