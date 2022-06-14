«Нижний Новгород» арендует игрока «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов перейдёт в «Нижний Новгород».

«Спорт-Экспресс» сообщил, что Коновалов предстоящий сезон проведет в «Нижнем Новгороде» на правах аренды. Минувший сезон игрок защищал цвета «Ахмата».

25-летний полузащитник в прошедшем сезоне принял участие в 25 встречах Российской премьер-лиги, в которых смог три раза отправить мяч в сетку ворот соперника и сделать одну результативную передачу.

Казанский «Рубин» занял 15-е место и покинул высший дивизион России, отправившись в Футбольную национальную лигу, а «Нижний Новгород» занял 11-е место по итогам сезона и сохранил прописку в РПЛ.