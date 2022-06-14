Экс-игрок «Спартака» Боккетти возглавил молодёжную команду «Вероны»

Бывший футболист «Спартака» Сальваторе Боккетти стал главным тренером «Вероны» U-18.

Боккетти снова стал наставником молодежки «Вероны», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он несколько месяцев проработал на посту наставника команды, после чего был переведен в тренерский штаб главной команды. Сегодня, 14 июля, Боккетти вернулся на пост главного тренера «Вероны» U – 18.

В «Спартаке» Сальваторе Боккетти был в период с 2013 по 2019 год. За это время он провел 115 матчей, в которых смог забить пять мячей. С «красно-белыми» итальянец стал чемпионом России и стал обладателем Суперкубка страны.