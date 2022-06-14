Сёмин ответил на слова Каттани о том, что Абаскалю нужно приготовиться страдать

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани о том, что Абаскалю придётся страдать.

«В «Спартаке» тренер должен понимать, что придётся страдать? Радоваться нужно, что ты работаешь в такой команде», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По мнению тренера, нужно радоваться не только работе в таком большом клубе, но и работе в футболе.

Ранее Каттани сказал, что в «Спартаке» должен работать специалист, который понимает, что ему придется страдать на этой должности.

10 июня «красно-белые» объявили о назначении нового главного тренера Гильермо Абаскаля.