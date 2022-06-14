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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Самошникова появились предложения от московских клубов

14 Июня 2022 • 17:23 Комментировать

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников не так давно объявил о нежелании выступать за этот клуб в ФНЛ, куда «Рубин» опустился по итогам минувшего сезона. А теперь стало известно, что Самошников активно ищет варианты продолжения карьеры, в частности, у него появились предложения от московских клубов. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Текущее соглашение 24-летнего футболиста со своим нынешним клубом истекает через год. Самошников сыграл в 24 матчах минувшего сезона, забив при этом один мяч. Это случилось в самом первом матче «Рубина» в чемпионате. в котором казанцы с минимальным счетом одолели московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников
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