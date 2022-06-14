Рианчо прокомментировал назначение Абаскаля в «Спартак»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высоко оценил назначение испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост наставника «красно-белых».

«Испанская тренерская школа — лучшая в мире. Уверен, что Абаскаль станет отличным наставником для «Спартака», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб по собственному желанию и вернулся на родину. 10 июня «красно-белые» объявили о назначении 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост рулевого команды, трудовое соглашение заключено на два сезона.

Ранее Абаскаль возглавлял швейцарский «Базель».