Московский «Спартак» стремительно произвёл рокировку на тренерском мостике команды. Проработавшего полгода итальянца Паоло Ваноли сменил начинающий специалист из Испании, Гильермо Абаскаль.

Во вторник спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани заявил о том, что в «Спартаке» рассматривали кандидатуры 8 тренеров, из которых трое хотели заработать, один был связан контрактом, а еще одного не отпускала в «Спартак» жена.

По данным источника сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», одним из претендентов на пост был белорусский специалист Виктор Ганчаренко, известный по работе с ЦСКА, который также трудился в БАТЭ, «Кубани», «Урале», «Уфе» и «Краснодаре».