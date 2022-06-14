Широков прокомментировал будущее Чалова

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков отреагировал на информацию о том, что форвард «армейцев» Фёдор Чалов хочет остаться в «Базеле» по окончании аренды.

«Может быть ему там понравилось — в команде всё устраивает. Видит какой-то потенциал для себя, играя в Швейцарии. Нормальная ситуация», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Чалов перешел в «Базель» в феврале этого года на правах аренды. В швейцарской Суперлиге он сыграл в 14 встречах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Стоимость игрока согласно порталу transfermarkt составляет шесть миллионов евро. Ранее Чалов изъявил желание продолжить карьеру в «Базеле».