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Лантратов мог перейти в «Динамо»

14 Июня 2022 • 16:36 Комментировать

Вратарь «Химок» Илья Лантратов мог оказаться в московском «Динамо».

«РБ Спорт» сообщил, что «бело-голубые» были заинтересованы в подписании голкипера подмосковных «Химок» Лантратова, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Ранее от приобретения вратаря отказался «Зенит», хотя трансфер уже был полностью согласован. По данным источника, Илья Лантратов не покинет клуб в летнее трансферное окно.  

В минувшем сезоне 26-летний голкипер сыграл в 33 встречах, в которых пропустил 48 голов и 11 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Трудовой договор Лантратова с «Химками» рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Динамо Москва РПЛ Илья Лантратов
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