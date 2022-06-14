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Алдонин: Чалову нужно остаться в «Базеле»

14 Июня 2022 • 16:27 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал будущее нападающего Фёдора Чалова.

«Чалову нужна игровая практика. Думаю, что там может быть больше шансов ее получить. Если Заболотный будет здоров, то, думаю, выбор будет в его пользу», — приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-игрока, Чалову нужно остаться в «Базеле» и развивать там свою карьеру, потому что в России в ближайшее время не предвидятся еврокубковые турниры.

Ранее стало известно, что российский форвард вернется в ЦСКА по окончании аренды из «Базеля». Дата завершения арендного соглашения — 30 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Евгений Алдонин Фёдор Чалов
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