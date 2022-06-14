Аналитик «Сочи» назвал лучших футболистов клуба

Аналитик «Сочи» Александр Веряскин перечислил лучших игроков клуба по итогам сезона.

Веряскин сказал порталу «Спорт День за Днем» о том, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа является лидером по количеству сделанных передач за линию обороны. Лидером по передачам между линий является защитник Данила Прохин, рядом с ним Родригао, но в обороне у Прохина ситуация другая, хотя он еще молод и у него все впереди.

«Сочи» занял второе место по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги, набрав 56 очков в 30 встречах.

Ранее сообщалось, что наставник сочинского клуба Владимир Федотов может возглавить ЦСКА в ближайшие дни.