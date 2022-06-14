Валерий Кечинов: «Абаскаль – это кот в мешке»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о заявлениях спортивного директора клуба Луки Каттани, которые он сделал на пресс-конференции.

- Каттани сказал, что его не смущает возраст нового главного тренера команды Абаскаля, мол, Тедеско был на год старше, когда приходил в команду. Вы тоже считаете, что возраст не помеха или тренер должен быть возрастным?

- Я считаю, что приглашать наставника, которому 33 года, иностранца, да еще и без имени, в данной ситуации странновато. Он приезжает в другую страну. У нас некоторые футболисты примерно такого же возраста. То есть Абаскаль не будет являться авторитетом для них. А это очень важный фактор. Тренеры будут воспринимать, как одногодку. Игроки подумают, что знают больше него. Все-таки это рискованный шаг. Но в «Спартаке» постоянно ставят какие-то опыты. Надо немного подождать и посмотреть, что будет.

- Каттани назвал Абаскаля одним из самых перспективных в Европе. Как относитесь к его словам?

- Говорить можно все, что угодно, особенно, когда ты его подписываешь. Мы о нем ничего не знаем. Это кот в мешке. Только время и результат покажут, зачем и почему. Может он такой фартовый, что «Спартак» будет везде побеждать.

- Тедеско ведь дал результат в свои года.

- Футбол - это такое дело. Здесь процентов на восемьдесят все зависит от удачи. Понятно, что также важно мастерство игроков. Но без удачи никуда не деться.

- Насколько рискованно приглашать иностранца, который может уехать раньше истечения контракта по политическим или семейным причинам? Мы же видим такие примеры.

- Странно в нынешнее время приглашать иностранца. И 32-х летнего игрока – поляка тоже. К нам такое отношение, а мы приглашаем иностранцев, чтобы дать им шанс набраться опыта на команде и заработать приличные деньги. Это нонсенс

- Каттани сказал, что в его списке были и российские тренеры, но они запросили баснословную зарплату, а ему нужен был наставник, который будет думать только о работе, а не о деньгах. Может как раз молодой тренер, которому надо строить карьеру, в первую очередь думает о работе и продвижении, а опытные больше о деньгах?

- А как же иначе? Почему 33-х летний испанец должен приезжать в нашу страну и зарабатывать больше наших? Это несправедливо. Он ничего не добился. Я за то, чтобы давать шанс нашим специалистам и игрокам.

- Как оцениваете трансфер Рыбуса? Каттани сказал, что было еще два иностранца на эту позицию, но взяли того, кто адаптирован к нашему чемпионату.

- Только время покажет, но смущает то, что он оказался не нужен «Локомотиву». Я сомневаюсь в этом трансфере, в том, что Рыбус будет реальным помощником команде в борьбе за те места, которые хочет занимать «Спартак». Думаю, он больше подошел бы клубу-середняку.

Реклама

- Каттани заявил, что Тиль и Крал после аренды вернутся в «Спартак». Думаете, есть шанс, что они останутся в команде?

- Сложно понять мысли Каттани. Но если он так сказал, значит, так и будет.

- Ларссон же сразу сказал, что не хочет возвращаться в «Спартак». А Крал и Тиль об этом не говорили.

- Они могут позже это сказать. Могут и уйти. Тиль в «Фейеноорде» на хорошем счету. Играет здорово. Команда выступает в еврокубках. Почему он должен возвращаться в «Спартак», где нет ни еврокубков, ничего? Понятно, что они в аренде, но, думаю, желания оставаться здесь у них не будет, потому что нет перспектив.

- Об уходе Бакаева Каттани тоже высказался неоднозначно. Он сказал, что ненормально считать после каждого матча, сколько минут Бакаев провел на поле и что надо иметь алхимию с командой. Он намекнул на токсичность Бакаева в команде. Вы согласны с такой позицией?

- Я хорошо его не знаю, но как футболист Бакаев сильнее многих. И так с ним расставаться как минимум странно. Такого игрока надо было сохранять. Если он перейдет в «Зенит», то его реально его усилит. Так же, как «Динамо», «Краснодар». Соперники будут гораздо сильнее. Мы усиливаем конкурентов такими вещами. Но, наверное, что-то произошло внутри, раз с ним решили расстаться.

Елена Григорьевская