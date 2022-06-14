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«Ростов» может поменять жёлто-синие цвета

14 Июня 2022 • 15:36 Комментировать

Футбольный клуб «Ростов» может поменять свои фирменные цвета. Об этом заявил бывший тренер команды Сергей Балахнин в небольшом интервью российскому изданию «Спорт день за днём».

На вопрос журналиста о возможной смене цветов Балахнин ответил: «В связи с событиями, исключать это нельзя. С другой стороны, это же цвета флага области, не хватает только красного. Но красный довольно сложно будет вписать».

Напомним, что «Ростов» под руководством главного тренера Валерия Карпина закончил прошлый сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда финишировала выше московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин
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