В ЦСКА рассказали о будущем Чалова

Директор ЦСКА по связям с общественностью Кирилл Брейдо сказал, что нападающий Фёдор Чалов вернётся в клуб из «Базеля» после аренды.

«Фёдор начнет подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», — приводит слова Брейдо пресс-служба «армейского» клуба.

По словам представителя ЦСКА, договор по аренде у Чалова с «Базелем» заключен до 30 июня, это из-за правила ФИФА по международной аренде футболистов.

Ранее сообщалось, что российский форвард хочет остаться в Европе и уже уведомил руководство «Базеля» о своем желании сохранить место в команде.

В минувшем розыгрыше Суперлиги Чалов сыграл в 14 матчах, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.