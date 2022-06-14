Баженов — о назначении Абаскаля: Любого тренера приглашать — это риск

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на должность наставника «красно-белых».

«Лука понимает свою ответственность, абы кого не будет приглашать в такую команду. Риск? Риск. Вообще, любого тренера приглашать — это риск», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

По мнению экс-игрока, пока неизвестно, получится ли у испанского специалиста в «Спартаке» или нет, это станет понятно позже.

Ранее Гильермо Абаскаль возглавлял швейцарский «Базель», а также работал аналитиком в «Севилье». 33-летний тренер занял место итальянца Паоло Ваноли, который пробыл в «Спартаке» с декабря 2021 по июнь 2022 года.