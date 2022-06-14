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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко — о назначении Абаскаля: Он ещё настрадается

14 Июня 2022 • 15:13 Комментировать

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «красно-белых».

«Мне кажется, что Абаскаль ещё настрадается, зачем в молодости начинать тренерскую работу с таких потрясений», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, работа в «Спартаке» в нынешнее время является страданием. Это касается не только должности главного тренера клуба, но и работы во всей структуре московской команды.

Ранее «красно-белых» покинул наставник Паоло Ваноли, его место занял бывший тренер «Базеля» Гильермо Абаскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко РПЛ Гильермо Абаскаль
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