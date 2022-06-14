Чалов хочет остаться в «Базеле»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов хочет остаться в швейцарском «Базеле», за который выступал во второй половине минувшего сезона на правах аренды, сообщает Blick.

По информации источника, форвард уведомил руководство «Базеля» о своём желании остаться в команде.

В прошедшем сезоне 24-летний Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста три мяча и пять передач в 18 играх в составе ЦСКА.

Контракт Чалова с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.