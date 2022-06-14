Кавазашвили отреагировал на уход Ваноли из «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об уходе наставника «красно-белых» Паоло Ваноли.

«Мы что, должны кричать о том, какой благодетель Ваноли и как он нам помог? Как была команда на 9-10 местах, так и осталась», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Ваноли за успех в «Спартаке» должен благодарить футболиста «Динамо», который не забил пенальти на последней минуте матча в финале Кубка России, благодаря чему «красно-белые» выиграли трофей. Если бы динамовец забил, то «бело-голубые» победили бы «Спартак» на подъеме.

Ранее итальянский специалист Паоло Ваноли покинул «Спартак» по семейным обстоятельствам.