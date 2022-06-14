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Каттани рассказал о перспективах Ларссона в «Спартаке»

14 Июня 2022 • 13:54 Комментировать

Спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани высказался по поводу перспектив шведского нападающего Джордана Ларссона в московской команде.

Каттани заявил, что до конца июня у Ларссона действует арендное соглашение с клубом АИК, но если никаких предложений по нему не будет, то форвард вернётся в Москву.

«Ларссон не хочет возвращаться в «Спартак»? В жизни бывают разные ситуации», - отметил спортдир московской команды.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Джордан Ларссон провёл в АИКе. В шведской лиге форвард провёл десять матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Джордан Ларссон
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