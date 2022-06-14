Спортивный директор «Спартака» высказался о возможном переходе Зиньковского

Спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного перехода в московскую команду полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

Каттани сказал, что считает Зиньковского превосходным футболистом, но в данный момент никаких переговоров с самарским клубом по поводу трансфера полузащитника не ведётся.

«В это трансферное окно нам предстоит набраться терпения и просто подождать», - добавил функционер.

Напомним, что в прошедшем сезоне Антон Зиньковский провёл в российском чемпионате 30 матчей, в которых забил четыре гола и сделал девять ассистов.