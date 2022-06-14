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Каттани объяснил причины закрытия «Спартака-2»

14 Июня 2022 • 13:43 Комментировать

Спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани объяснил журналистам причины закрытия «Спартака-2».

Каттани сказал, что стоимость содержания второй команды была намного выше, чем писали в прессе. Спортдиректор «Спартака» отметил, что не только это стало причиной закрытия команды, так как здесь была совокупность моментов.

«Далеко не у всех клубов российского чемпионата есть вторые команды», - добавил Каттани.

Напомним, что руководители «Спартака» недавно приняли решение закрыть вторую команду из-за финансовых трудностей. «Спартак-2» в прошедшем сезоне занял седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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