Каттани объяснил причины закрытия «Спартака-2»

Спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани объяснил журналистам причины закрытия «Спартака-2».

Каттани сказал, что стоимость содержания второй команды была намного выше, чем писали в прессе. Спортдиректор «Спартака» отметил, что не только это стало причиной закрытия команды, так как здесь была совокупность моментов.

«Далеко не у всех клубов российского чемпионата есть вторые команды», - добавил Каттани.

Напомним, что руководители «Спартака» недавно приняли решение закрыть вторую команду из-за финансовых трудностей. «Спартак-2» в прошедшем сезоне занял седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ.