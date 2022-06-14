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Стало известно, когда Абаскаль приедет в Москву

14 Июня 2022 • 13:34 Комментировать (1)

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам о том, когда новоиспечённый наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль прилетит в Москву.

Каттани сказал, что 33-летний испанский специалист прилетит в Москву в ближайшие несколько дней и успеет к началу первого тренировочного сбора. Функционер отметил, что у «Спартака» запланированы товарищеские матчи до Суперкубка России, но соперников он пока называть не может.

Напомним, что Гильермо Абаскаль официально возглавил «Спартака». Молодой испанский специалист до этого тренировал швейцарский клуб «Базель».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Гильермо Абаскаль
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