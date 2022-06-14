«Ахмат» продлил контракт с основным защитником

Руководители грозненского «Ахмата» приняли решение продлить соглашение с опытным российским защитником Андреем Семёновым.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, 33-летний российский футболист подписал с «Ахматом» новое соглашение, которое рассчитано до июня 2024 года. Напомним, что за команду из Грозного защитника выступает с 2014 года. До этого Семёнов также выступал за пермский «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

В прошедшем сезоне Андрей Семёнов провёл в российском чемпионате 27 поединков, в которых получил семь жёлтых карточек и одну красную. «Ахмат» закончил сезон на седьмой строчке.