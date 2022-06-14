Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» продлил контракт с основным защитником

14 Июня 2022 • 13:30 Комментировать

Руководители грозненского «Ахмата» приняли решение продлить соглашение с опытным российским защитником Андреем Семёновым.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, 33-летний российский футболист подписал с «Ахматом» новое соглашение, которое рассчитано до июня 2024 года. Напомним, что за команду из Грозного защитника выступает с 2014 года. До этого Семёнов также выступал за пермский «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

В прошедшем сезоне Андрей Семёнов провёл в российском чемпионате 27 поединков, в которых получил семь жёлтых карточек и одну красную. «Ахмат» закончил сезон на седьмой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Андрей Семёнов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
14:59 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не ведёт переговоры о выкупе Алипа
14:32 · Россия. Премьер-лига
Чалов хочет остаться в «Базеле»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили отреагировал на уход Ваноли из «Спартака»
14:11 · Россия. ФНЛ
«Енисей» нашёл нового тренера
14:03 · Россия. Премьер-лига
Гаджи Гаджиев — о словах Каттани: «Наверное, он сам выстрадал должность в «Спартаке»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Каттани рассказал о перспективах Ларссона в «Спартаке»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Спартака» высказался о возможном переходе Зиньковского
13:47 · Россия. Премьер-лига
Каттани прокомментировал переход Рыбуса в «Спартак»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Каттани объяснил причины закрытия «Спартака-2»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Абаскаль приедет в Москву 1
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продлил контракт с основным защитником
13:28 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Динамо» ведут борьбу за защитника «Црвены Звезды»
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не собирается снова отдавать Крала и Тиля в аренду
13:15 · Россия. Премьер-лига
Ещенко отреагировал на слухи о своём уходе из «Спартака»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков вошёл в тренерский штаб клуба РПЛ
Все новости
Рекомендуем