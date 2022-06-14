«Спартак» не собирается снова отдавать Крала и Тиля в аренду

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам о перспективах полузащитников Гуса Тиля и Алекса Крала в московской команде.

Каттани сказал, что трансферная кампания для «Спартака» точно изменится из-за нынешней ситуации. Спортдиректор «красно-белых» отметил, что по игрокам, вернувшимся из аренды, вопрос будет решаться в ближайшее время.

«Могу точно заверить, что Крал и Тиль не пойдут снова в аренду», - добавил Каттани.

Напомним, что в прошедшем сезоне Алекс Крал выступал в лондонском «Вест Хэме», а Гус Тиль защищал цвета голландского «Фейеноорда».