Рыжиков вошёл в тренерский штаб клуба РПЛ

Бывший голкипер «Рубина» и «Локомотива» Сергей Рыжиков вошёл в тренерский штаб Андрея Талалаева в грозненском «Ахмате».

По информации «Спорт-Экспресса», 41-летний российский специалист вошёл в тренерский штаб грозненской команды. Последним местом работы Рыжикова был любительский клуб «Сокол», который выступает в чемпионате Татарстана. Напомним, что «Ахмат» под шефством Талалаева в прошедшем сезоне занял в РПЛ седьмую строчку.

Сергей Рыжиков закончил свою профессиональную карьеру в прошлом году. Голкипер за свою карьеру поиграл в «Рубине», «Тамбове», «Томи», «Локомотиве» и других командах.